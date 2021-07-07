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في مباراة مثيرة نجح منتخب إيطاليا في التغلب على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

وجاءت المباراة على المستوى كإحدى أهم المباريات الكلاسيكية في الألفية الجديدة والتي تشهد ندية كبيرة بين الغريمين وتحرص الجماهير على مشاهدتها

تقدم منتخب إيطاليا بهدف في الدقيقة 60 عن طريق فيدديريكو كييزا، وتعادل ألفارو موراتا لإسبانيا قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء ليتجه الفريقين للوقت الإضافي في مباراة ماراثونية .

مشوار الفريقين في بطولة يورو 2020

تأهل منتخب إيطاليا كأول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وتغلب على النمسا في دور 16 كما فاز على بلجيكا في ربع نهائي البطولة .

أما منتخب اسبانيا فقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط وتغلب على سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح

وسيواجه منتخب إيطاليا في نهائي بطولة «يورو 2020» الفائز من المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام الأربعاء وذلك يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي .

ويعد منتخب إيطاليا هو الوحيد في بطولة أمم أوروبا، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، ويطمح بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني إلى الفوز ومواصلة سلسلة اللا هزيمة التي بلغت 32 مباراة على التوالي، والاقتراب من رقم منتخبي البرازيل وإسبانيا القياسي البالغ 35 مباراة.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا مرة واحدة من قبل في عام 1968، في حين حصد منتخب إسبانيا اللقب 3 مرات، في أعوام 1964 و2008 و2012، وهم أصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب مع المنتخب الألماني.