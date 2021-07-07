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عثروا عليه جثة فى المقابر.. أمن قنا يكشف هوية طفل المدافن

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عثروا عليه جثة فى المقابر.. أمن قنا يكشف هوية طفل المدافن عثروا عليه جثة فى المقابر.. أمن قنا يكشف هوية طفل المدافن

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا هوية جثة الطفل الذي عُثر عليها متحللة وعارية داخل مدافن ببندر قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية بها شبهة جنائية، داخل مدافن المعنا ببندر قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

وتبين من الفحص أن الجثة للطفل المتغيب من قرية دندرة من يوم الجمعة الماضي، حيث تم العثور على جثته عارية متحللة، وبها حروق في الوجه، وتكثف وحدة مباحث قسم قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس المباحث، والرائد بسام حمزة معاون المباحث، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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