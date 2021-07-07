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التحريات: «عنتيل الصعيد» طبيب.. استقطب ضحاياه في شقة إيجار ببني مزار (تفاصيل صادمة)

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التحريات: «عنتيل الصعيد» طبيب.. استقطب ضحاياه في شقة إيجار ببني مزار (تفاصيل صادمة) التحريات: «عنتيل الصعيد» طبيب.. استقطب ضحاياه في شقة إيجار ببني مزار (تفاصيل صادمة)

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل جديدة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد»، بعد أن ألقت القبض، الثلاثاء، على 4 أشخاص بتهمة نشر فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقالت التحريات إن «العنتيل» يعمل طبيبا ويدعي «أ.و» 43 سنة، ومن «مركز شرطة بني مزار محافظة المنيا.

وأكدت التحريات أن «عنتيل الصعيد» قام باستئجار شقة سكنية في منطقة بني مزار بمحافظة المنيا شمال الصعيد، لاستقبال ضحاياه بمقابل مادي بعيدًا عن منزل الزوجية.

وذكرت التحريات، إن من بين ضحايا «عنتيل» سيدات متزوجات، وأنه حتي الآن لم تتلق الأجهزة الأمنية بلاغات تتهم الزوجات بممارسة الزنا، فطبقا للقانون فان الزوج هو الشخص الوحيد له سلطة تحريك دعوى الزنا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهم والاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التسترعليه.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت صباح أمس الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صور ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة ا«مخفى وجوهن»، وتم تداول تلك الصورفي نطاق أهالى بمحل سكنه.

تواصل الأجهزة الأمنية فحص تعاملات «عنتيل الصعيد»، حيث تبين أنه متعدد العلاقات مع عدد كبير من السيدات، وأنه اعتاد ممارسة الجنس مع السيدات وتصويرهن بتقنية الفيديو داخل غرفة نومه، وعثر على عدد كبير مقاطع فيديو وصور، قام «العنتيل» بتصويرهم أثناء ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات كن يترددن على مسكنه بمقابل حصولهن على مقابل مادي.

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المصرى اليوم

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