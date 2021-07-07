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إكرامي: صُدمت بعد هدف بيراميدز الثاني في مرمى الأهلي..

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إكرامي: صُدمت بعد هدف بيراميدز الثاني في مرمى الأهلي.. فيديو إكرامي: صُدمت بعد هدف بيراميدز الثاني في مرمى الأهلي..

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قال إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، أنه صُدم بعد هدف بيراميدز الثاني في مرمى الأهلي خلال اللقاء الذي انتهت نتيجته بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية «كل مباريات الأهلي سواء يواجه أو بيراميدز أشاهدها ولا أتحدث، لدرجة أنه بعد ذهابي للمنزل أول شىء أفعله هو أخذ قرصين مسكن لأنني أكون مجهدًا جدًا».

وأكمل «شريف إكرامي نجلي ورمضان صبحي زوج ابنتي، أنا في موقف صعب، بعد الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى الأهلي لم أتحرك ولم أتحدث، صديق لي كان يشاهد معي المباراة، قال إنه خائف أن يدخل مرمي الأهلي هدفًا، وكان ردى عليه لن تدخل أي أهداف في مرمانا وكنت أثق في ذلك، ولكن في النهاية حدث ما حدث، وصُدِمت».

المصرى اليوم

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