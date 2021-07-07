مدرب المقاصة: تصريحات «عبدالجليل» عن لقاء الأهلي فسرت بشكل خاطئ

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قال إسلام عادل مدرب فريق مصر المقاصة، إن الفريق استطاع الفوز على الأهلي والزمالك من قبل، ونسعى لتكرار ذلك.

وأضاف إسلام عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، توجه تعليمات للاعبي المقاصة قبل أي مباراة بعدم التدخل العنيف على لاعبي المنافسين، وليس الأهلي فقط

وأشار إلى أنه من أبناء الأهلي وتربينا داخل القلعة الحمراء على بذل أقصى ما نستطيع في عملنا وعدم التقصير أو التهاون، حتى لو كان منافسنا الأهلي، وللأسف تصريحات محمد عبدالجليل فسرت بشكل خاطئ».