أخبار عاجلة

"تعليم الطائف" تستقبل المقررات الدراسية استعدادًا للعام الجديد -
إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون -
حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير -
جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا -
انخفاض فائدة التمويل العقاري من البنوك يرفع الطلب 27% حتى مايو 2021 -
شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج -
استشاري: علاج السكري الجديد ليس للأطفال المصابين بالنمط الأول.. الأنسولين ضروري -
"ديوان المظالم" يُطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية -
أخيرا انخفاض بحرارة الجو اليوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. أخبار الطقس -
3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب المقاصة: تصريحات «عبدالجليل» عن لقاء الأهلي فسرت بشكل خاطئ

Print
مدرب المقاصة: تصريحات «عبدالجليل» عن لقاء الأهلي فسرت بشكل خاطئ مدرب المقاصة: تصريحات «عبدالجليل» عن لقاء الأهلي فسرت بشكل خاطئ

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال إسلام عادل مدرب فريق المقاصة، إن الفريق استطاع الفوز على الأهلي والزمالك من قبل، ونسعى لتكرار ذلك.

وأضاف إسلام عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، توجه تعليمات للاعبي المقاصة قبل أي مباراة بعدم التدخل العنيف على لاعبي المنافسين، وليس الأهلي فقط

وأشار إلى أنه من أبناء الأهلي وتربينا داخل القلعة الحمراء على بذل أقصى ما نستطيع في عملنا وعدم التقصير أو التهاون، حتى لو كان منافسنا الأهلي، وللأسف تصريحات محمد عبدالجليل فسرت بشكل خاطئ».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل