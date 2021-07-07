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تشير الأشعة المبدئية التي أجراها، أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبي الأخيرة بالدوري. وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

ومنح الجهاز الطبي حارس المرمى راحة لمدة ٤٨ ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي. وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها الحارس خلال ٧٢ ساعة بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري.