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بث مباشر .. الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

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بث مباشر .. الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 بث مباشر .. الأرجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

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يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماني جارينشا بالبرازيل، تحت قيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، الذي يحلم ببطولة مع منتخب بلاده، كما فعل في الكثير مع فريقه الكتالوني، برشلونة، وحصد مع العديد من البطولات الأوروبية.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا هو الأربعاء 7 يوليو 2021، على ملعب ماني جارينشا. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا الأربعاء بتوقيت ، الرابعة صباحًا بتوقيت . تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمشاهدة بثا مباشرا بين الأرجنتين وكولومببيا في نصف نهائي كوبا أمريكا اضغط هنا

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