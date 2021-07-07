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مرتبات تصل لـ 215 ألف دولار سنويا .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة

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مرتبات تصل لـ 215 ألف دولار سنويا .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة مرتبات تصل لـ 215 ألف دولار سنويا .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قي القطاع العام والخاص.

وقد نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها عن طلبها بعض الوظائف الخالية لديها، ننشر تفاصيها ورابط التقديم كما يلي:

1 - نائب مشرف الصيانة Deputy Maintenance Supervisor

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 215,208 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 07/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2 - مراجع أو فاحص قسائم أو مستندات داخلي فقط Voucher Examiner (Internal candidates only)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 179,271 دولار في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 11/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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3 - ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 47,619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 21/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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4 - ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 47,619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 21/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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المصرى اليوم

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