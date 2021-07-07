«برشلونة» يبحث عن حل لاستمرار «ميسى».. ورحيل «جريزمان»

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مازال برشلونة يبحث عن حل للإبقاء على الأرجنتينى ليونيل ميسى بين صفوفه، فى ظل رفض رابطة الليجا استثناء النادى من قانون اللعب المالى النظيف، فى ضوء تجاوز حد الرواتب المسموح به، حال تجديد عقد البرغوث الأرجنتينى، وانتهى عقد ميسى مع برشلونة رسميًا بنهاية يونيو الماضى، وأصبح لاعبًا حرًا، الأمر الذى يشكل ضغطًا على النادى الكتالونى لإيجاد حل سريع.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن رحيل جونيور فيربو (15 مليون يورو)، وجان كلير توديبو (8.5 مليون يورو+ متغيرات أخرى)، وكونراد دى لا فوينتى (3 ملايين)، وحتى فى حالة رحيل الثنائى صامويل أومتيتى وميراليم بيانيتش، فهى أموال غير كافية على الإطلاق لخلق الاتزان فى الرواتب.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا أراد برشلونة الإبقاء على البرغوث الأرجنتينى صاحب الـ34 عامًا، فعليه أن يضحى بأحد نجوم الفريق الكبار.

وبالتالى بدأ برشلونة يفكر فى الأسماء التى يمكن الاستغناء عنها هذا الصيف، واستقر على الفرنسى أنطوان جريزمان، الذى يستمتع حاليًا بإجازته، بعد إقصاء منتخب فرنسا من اليورو على يد سويسرا.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة فتح أبوابه أمام رحيل جريزمان هذا الصيف، خاصة بعد التعاقد مع الثنائى سيرجيو أجويرو وممفيس ديباس، وإمكانية إدخال مبلغ جيد لخزائن النادى الكتالونى.

ويعتبر جريزمان هدفًا لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتى، فكلا الناديين يضعه حلًا لا غنى عنه حال رحيل كيليان مبابى عن الفريق الفرنسى، وحال فشل النادى الإنجليزى فى التعاقد مع هارى كين.

من جهة أخرى، أفاد تقرير صحفى إسبانى، أمس الثلاثاء، بأن برشلونة لم يحسم موقفه حتى الآن من لاعبه سيرجى روبيرتو، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويعد روبيرتو أحد خريجى أكاديمية «لا ماسيا» التابعة لبرشلونة، ويعتبر من اللاعبين المهمين فى تشكيلة البارسا، لكنه غاب فترات طويلة عن الموسم الماضى بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد سبق أن قرر برشلونة تجديد عقد روبيرتو لمدة موسمين، مع تخفيض راتبه، لمواجهة الأزمة المالية التى أحدثها فيروس كورونا، وتخفيض سقف الرواتب من أجل التجديد لنجم الفريق ليونيل ميسى، ولكن بعد ذلك فوجئ سيرجى روبيرتو، صاحب الـ29 عامًا، بوضعه ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع هذا الصيف، فى انتظار العروض المقدمة لرحيله.

وأكد ممثلو روبيرتو فى تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن الاتصال انقطع تمامًا مع برشلونة منذ 10 أيام، دون الكشف عن موقفهم النهائى من استمرار اللاعب من عدمه، ويريد سيرجى روبيرتو حسم موقفه فى أسرع وقت ممكن، كى يتسنى له اختيار ناديه الجديد حال رحيله، أو وضع كامل تركيزه مع الفريق حال البقاء مع البارسا.