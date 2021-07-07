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بحضور 3 وزراء للصحة.. تدشين مشروع الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية

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بحضور 3 وزراء للصحة.. تدشين مشروع الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية بحضور 3 وزراء للصحة.. تدشين مشروع الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية

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احتفلت الجمعية الطبية المصرية برئاسة الدكتور عادل عدوى رئيس الجمعية ووزير الصحة الأسبق، بتدشين مشروع الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق. والدكتور أسامة عبدالحى أمين عام نقابة الأطباء.

تضمن الاحتفال الذي أقيم الثلاثاء، الإعلان عن الدلائل الاسترشادية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة والطب المعملى، والمسالك البولية، بحضور د.سامى علوان رئيس جمعية الانف والأذن والحنجرة والدكتورأسامة عبدالنصير أمين عام الجمعية، وذلك بحضور لفيف من أساتذة الانف والأذن والحنجرة من الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية، والقوات المسلحة، والإعلان عن الدلائل الاسترشادية لأمراض الكلى وزرع الكلى بحضور د. مى حسب الله، والدكتور هانى حافظ.

وحضر الاحتفال الدكتورة نادية البدراوي، وأحمد التاودى والدكتور عمرو حجاب عضو مجلس الشيوخ.

وقد شهد هذا الحدث كل من الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عثمان رئيس هيئة التدريب، والدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة القومية للاعتماد والرقابة المنوط بها اعتماد المستشفيات التي ستقدم خدمات التأمين الصحى الشامل في جمهورية العربية، وهى الجهات المنوط بها التنفيذ.

وقال الدكتور عادل عدوى، إن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الأساسية التي عملت عليها الجمعية خلال العام الماضى، لكى تضع دليلاً لممارسة المهنة بأساسيات علمية وبالإستعانة بالدلائل الإسترشادية العالمية، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى، والإمكانيات المتاحة في جميع الجامعات المصرية، والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة ولكى يقدم نظام التأمين الصحى الشامل نموذجاً فريداً لأول مرة لتطبيق الدلائل الاسترشادية لكل تخصص كدستور للعمل داخل المستشفيات التي ستقدم التأمين الصحى الشامل وتحصل على الاعتماد من الهيئة القومية للرقابة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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