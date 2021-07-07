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قال أحمد عبدالرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه بحول نهاية شهر يوليو تسليم 4500 سيارة جديدة من خلال المبادرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيتم البدء في مبادرة إحلال سيارات الميكروباص الأحد المقبل، لافتا إلى أن هناك شركتين لإنتاج 3 فئات من ماركات ميكروباص عالمية بنسبة مكون محلي تبلغ 45 %، مضيفا أن سعة المبكروباص 14 راكبًا، ويعمل بالوقود المزدوج، ومريحة إلى جانب هناك فئة مكيفة.

وأكد أحمد عبدالرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن الحافز الأخضر في مبادرة إحلال الميكروباص تعد الأعلى في مبادرة إحلال السيارات، حيث تبلغ 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار الميكروباص تبدأ من 165 ألف جنيه وصولا لـ 185 ألف جنيه، موضحا أن هذا السعر بعد خصم 30 % من قيمة سعره وهي نسبة الدعم التي تقدمها الحكومة.

واختتم المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن من ضمن شروط الاشتراط في مبادرة إحلال الميكروباص أن رخصة السيارة القديمة تكون سارية، وأن يتراوح عمر المستفيد بين 21 عاما و65 عاما.