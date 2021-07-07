الضرائب: التزام مهم على أصحاب الأعمال خلال شهر يوليو

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أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يوليو يشهد التزاما مهماً على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، وهو إقرار المرتبات الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات).

وقال «عبد القادر» إن أهمية هذا الالتزام تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) 2020 المعدل بالقانون رقم (211) لسنة 2020، حيث أصبح عدم الالتزام بتقديم هذا الإقرار فى موعده المحدد قانوناً، والذى ينتهى فى ٣١ يوليو يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى ٣ آلاف جنيه، وقد تصل إلى ٢ مليون جنيه فى حال التأخر عن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.

وأضاف «عبد القادر» أنه أيضاً من الالتزامات الهامة على الممولين خلال شهر يوليو تقديم نموذج (٤١) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك بالنسبة لجهات الالتزام داخل المجتمع الضريبى.

وأكد «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» على ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات وكذلك جهات الالتزام بتقديم النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة لكى يستفيدوا من المزايا التى حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات، حيث إن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة.

وأشار «عبد القادر» إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى info@eta.gov.eg، ويقوم بالرد عليها، بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبى، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى، على النحو الذى يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.