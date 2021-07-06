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مفيد شهاب: يمكن لمصر الحصول على حقها بما تراها مناسبا حال فشل مفاوضات «سد النهضة»

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مفيد شهاب: يمكن لمصر الحصول على حقها بما تراها مناسبا حال فشل مفاوضات «سد النهضة» مفيد شهاب: يمكن لمصر الحصول على حقها بما تراها مناسبا حال فشل مفاوضات «سد النهضة»

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قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل، وهو ما يختلف عن باقي دول العالم.

وتابع شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد في الوقت الذي كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت، حيث إن نظام آبي أحمد فشل في إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت في مسألة سد النهضة للتغطية.

وأكمل أنه في حال فشل المفاوضات المقامة حاليا تحت رعاية مجلس الأمن، فإنه يحق لمصر المضي قدمًا في طريق اتباع الوسائل السلمية الودية للتسوية مثل التحكيم والقضاء الدوليين وهو ما لم تقبل به إثيوبيا.

وأكد شهاب أنه في حال لم تفلح أي من الوسائل التي اتبعتها مصر، يحق لها الحصول على حقها بأي من البدائل التي تراها مناسبة.

المصرى اليوم

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