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وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنهب البنوك الحكومية قبل فرارها من مدينة البيضاء

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وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنهب البنوك الحكومية قبل فرارها من مدينة البيضاء وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنهب البنوك الحكومية قبل فرارها من مدينة البيضاء
سلبت عشرات المليارات من فروع "المركزي" وبنك التسليف التعاوني ونقلتها خارج المحافظة

وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنهب البنوك الحكومية قبل فرارها من مدينة البيضاء

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عن عمليات نهب تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن ميليشيا الحوثي تقوم منذ صباح اليوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني (البنوك الحكومية) والمكاتب التنفيذية والإدارية في مدينة البيضاء "العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء" على متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة.

وأشار الإرياني إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي ببيع عددٍ من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع بالمحافظة، مضيفًا أن هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضعة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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