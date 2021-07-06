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أولها في 2011.. أحمد موسى: إثيوبيا ارتكبت 3 جرائم لبناء سد النهضة ()

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أولها في 2011.. أحمد موسى: إثيوبيا ارتكبت 3 جرائم لبناء سد النهضة (فيديو) أولها في 2011.. أحمد موسى: إثيوبيا ارتكبت 3 جرائم لبناء سد النهضة ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا بدأت في اتخاذ القرارات الأحادية منذ 3 إبريل 2011، مشيرًا إلى أن هذه كانت أول جريمة ارتكبتها أديس أبابا على يد زيناوي، في سلسلة ممتدة من الجرائم التي تستوجب المحاسبة الدولية.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا شرعت في بناء السد في 2011 بقرار أحادي دون الرجوع لدولتي المصب والسودان.

وأضاف أن الجريمة الثانية التي ارتكبتها إثيوبيا كانت في العام الماضي عندما أقدمت على الملء الأول لسد النهضة بقرار أحادي، مردفًا: «أتت بالجريمة الثالثة أمس عندما أعلنت عن بدء الملء الثاني للسد دون الرجوع لدولتي المصب».

المصرى اليوم

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