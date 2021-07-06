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أستاذ إدارة مياه: مياه النيل ستتخطى حاجز سد النهضة بعد أسبوعين

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أستاذ إدارة مياه: مياه النيل ستتخطى حاجز سد النهضة بعد أسبوعين أستاذ إدارة مياه: مياه النيل ستتخطى حاجز سد النهضة بعد أسبوعين

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أكد الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، أن ما تم رصده من بناء سد النهضة لم يصل إلى ما أعلنت عنه إثيوبيا، كما أن هذا يكشف أن الكميات التي يمكن أن تحجزه إثيوبيا من المياه يكون أقل من ثلث حجم المياه التي أعلنت عنه، إذ إنه لن يصل إلى 13.5 مليار متر مكعب من المياه المحجوزة.

وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»: «مع نهاية الصيف يكون الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة»، مشددًا على أن الجانب الإثيوبي لن ينتظر في الملء لأغسطس، إذ إن المياه بعد أسبوعين ستتخطى حاجز السد.

وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات التي تقوم عليها الدولة لخفض تأثير ملء سد النهضة، إلا أنه ليس هناك مشروع يغني عن مياه سد النهضة، مؤكدًا أن تتخذ مشروعات لتحلية المياه وتبطين الترع والتحول للري بالتنقيط.

المصرى اليوم

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