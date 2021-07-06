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جريمة بشعة في 15 مايو.. القبض على محاسب هتك عرض طفليه

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جريمة بشعة في 15 مايو.. القبض على محاسب هتك عرض طفليه جريمة بشعة في 15 مايو.. القبض على محاسب هتك عرض طفليه

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قررت النيابة العامة بحبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض طلفيه على الطب الشرعي، بتهمة التعدي الجنسي عليهما، وأكدا التحريات بان الأب مارس الرذيلة مع أبناءه انتقاما من طليقته والدة الطفلين بمنطقة 15 مايو جنوب القاهرة.

كان قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغا من ربة منزل 35 سنة، اتهمت طليقها يعمل محاسب، بالاعتداء الجنسي على طفليه أحدهما 13سنة والآخر 5 سنوات أثناء بإستضافتهما في شقته.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تم إعداد كمين والقبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من الاجهزة الأمنية أستكمال التحريات في الواقعة.

المصرى اليوم

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