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"الأمن البيئي" بتبوك يضبط مخالفًا لنظام البيئة ينقل الرمال ويجرف التربة

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"الأمن البيئي" بتبوك يضبط مخالفًا لنظام البيئة ينقل الرمال ويجرف التربة "الأمن البيئي" بتبوك يضبط مخالفًا لنظام البيئة ينقل الرمال ويجرف التربة
"المالكي" دعا للإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية

الصورة أرشيفية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة بمنطقة تبوك، ينقل الرمال، ويجرف التربة دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط مواطن وآليتَين، تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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