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"الأحمد" يزور مقر البرامج التدريبية لمبادرة أمير حائل ‎"إجازتك التقنية 2"

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التقى المتدربين واطّلع على المشاريع التقنية التي نفذها الطلاب والطالبات

زار الرئيس التنفيذي لأسمنت حائل، المهندس خالد الأحمد، اليوم الثلاثاء، مقر البرامج التدريبية لمبادرة أمير منطقة حائل ‎"إجازتك التقنية 2" التي تعتمد على شغف الطلاب والطالبات تجاه التقنيات الحديثة، واستثمار أوقات فراغهم بأسلوب تعليمي مرن.

وقد اشتملت مبادرة ‎"إجازتك التقنية 2"، على برمجة وصناعة الروبوت، من تجميع قطع الروبوت إلى تكوين الروبوت وبرمجته بأوامر معيّنة؛ في بيئة محفّزة على تنوّع الأفكار والحلول.

والتقى "الأحمد" المتدربين، واطّلع على المشاريع التقنية التي نفذها الطلاب والطالبات ضمن برامج المبادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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