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"السلمي" يمتدح تنظيم لبطولة كأس العرب للشباب

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"السلمي" يمتدح تنظيم مصر لبطولة كأس العرب للشباب "السلمي" يمتدح تنظيم لبطولة كأس العرب للشباب
بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة

امتدح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، تنظيم واستضافة بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، مثنيًا في الوقت ذاته على جهود الاتحاد المصري للعبة خلال أيام البطولة.


وتقدم الأمين العام للاتحاد العربي بالشكر إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما بذله الاتحاد المصري من جهود لتذليل كل العقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرّف.
وتوج السعودي بالنسخة التي استضافتها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو2021 بمشاركة 13 منتخبًا بالإضافة إلى 3 دول مدعوة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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