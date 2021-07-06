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الشرطة الألمانية تعتقل أكثر من 750 متورطا في تجارة المخدرات

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الشرطة الألمانية تعتقل أكثر من 750 متورطا في تجارة المخدرات الشرطة الألمانية تعتقل أكثر من 750 متورطا في تجارة المخدرات

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اعتقلت الشرطة الألمانية أكثر من 750 شخصا وصادرت كميات كبيرة من المخدرات كانت بحوزتهم، بعد اختراق بيانات دردشة مشفرة على هواتفهم المحمولة.

وقال المكتب الجنائي الفيدرالي الألماني إنه «اعتقل أكثر من 750 شخصا في عملية دهم، حيث تم العثور على شحنة كبيرة من الأسلحة بحوزتهم».

وأضاف أن «عملية الاعتقال تمت بعد أن تمكنت السلطات من اختراق EncroChat، وهي خدمة مراسلة مشفرة يستخدمها المجرمون لإنهاء صفقاتهم».

وشملت المخدرات المضبوطة 3.5 طن من الحشيش والمخدرات الصناعية والكوكايين والهيروين.

وصادرت الشرطة 310 قطع سلاح وآلاف الطلقات، وأموالا بقيمة 168 مليون يورو.

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