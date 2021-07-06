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رئيس المغربية : سنعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع الصين

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رئيس الحكومة المغربية : سنعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع الصين رئيس المغربية : سنعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع الصين

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قال رئيس المغربية سعد الدين العثماني، إن بلاده ستعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع الصين، بما يخدم مصلحة الشعبين، جاء ذلك في كلمة بالذكرى الـ100 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف العثماني، إن حزب العدالة والتنمية بالمغرب، يعتز بصداقته مع الحزب الشيوعي الصيني، وللتطور الكبير في العلاقات بين البلدين، مشيدا بالتعاون في مجال الحد من انتشار من خلال التوقيع على اتفاقيات تزويد المغرب باللقاحات.

وتم التوقيع على 3 اتفاقات، الأولى مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكورونا بين الحكومة ومجموعة «سينوفارم» الصينية، والثانية حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمملكة مع شركة «ريسيفارم»، والثالثة بين شركة «سينوفارم» و«سوطيما» المغربية، تتيح للأخيرة تصنيع اللقاح الصيني.

وتهدف الاتفاقات إلى تمكين المغرب من إنتاج لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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