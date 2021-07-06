منتدى خالد محيى الدين يناقش الدور المصرى في القضية الفلسطينية الأربعاء

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يعقد منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع، ندوة تحت عنوان: ( مصر في غزة..الدور المصري في القضية الفلسطينية)، وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء 7 يوليو بمقر الحزب في شارك كريم الدولة، ويتحدث فيها الباحث والكاتب الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيچية، والنائب البرلمانى عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع.

يدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي .

يسبق الندوة فقرة غنائية بمصاحبة الملحن وعازف العود حسن الدمشاوي، والدعوة عامة.