هل تريدين أن تطلّي بإطلالة أنيقة بكل المقاييس؟.. خبيرة موضة تقدم عدة نصائح لكِ

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هل تريدين أن تطلّي بإطلالة أنيقة بكل المقاييس، وتتعلمي أن تكسري القواعد في مزجك الألوان.

توجه مدونة الموضة شيرين هاني عدة نصائح للفتيات من أجل مزج صحيح للألوان، وقالت: لا تخافي من ارتداء اللون الأبيض في فترات معينة، كالاعتقاد بأنه غير مناسب لفصل الشتاء.

وتابعت: «امزجي اللونين الكحلي والأسود في ملابسك، لا تترددي في الجمع بين اللونين الذهبي والفضي في إكسسواراتك».

وأردفت: «امزجي اللون الأحمر مع الزهري من أجل إطلالة أنيقة، لا تخافي من دمج لونين قويين معاً كالأصفر والأخضر، ألوان الباستيل ليست للربيع فقط، ارتديها في كل المواسم».

واختتمت: «ادمجي اللونين البني والأسود معا، فارتداء بنطال ومعطف أسود وحذاء برقبة عالية بني اللون سوف يجعلكِ تبدين في قمة الأناقة».