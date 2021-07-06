أخبار عاجلة

مفاجأة في مقتل لورديانا "راقصة التجمع" .. ماذا قالت التقارير المبدئية بعد تفريغ الكاميرات ؟ -
أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تغادر إلى طوكيو -
إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص ببني سويف -
حملات مكثفة بكفر الشيخ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا -
إيرادات الأفلام السينمائية السبت : ٧ أفلام تكتفي بـ 5 مليون جنيه فقط -
رئيس جامعة بني سويف يفتتح الدورة التدريبية الثانية للقيادات الجامعية -
جامعة نجران تُعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة -
القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية -
شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل» -
اليوم ..محاكمة محمود عزت ب"التخابر مع حماس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

هل تريدين أن تطلّي بإطلالة أنيقة بكل المقاييس؟.. خبيرة موضة تقدم عدة نصائح لكِ

Print
هل تريدين أن تطلّي بإطلالة أنيقة بكل المقاييس؟.. خبيرة موضة تقدم عدة نصائح لكِ هل تريدين أن تطلّي بإطلالة أنيقة بكل المقاييس؟.. خبيرة موضة تقدم عدة نصائح لكِ

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

هل تريدين أن تطلّي بإطلالة أنيقة بكل المقاييس، وتتعلمي أن تكسري القواعد في مزجك الألوان.

توجه مدونة الموضة هاني عدة نصائح للفتيات من أجل مزج صحيح للألوان، وقالت: لا تخافي من ارتداء اللون الأبيض في فترات معينة، كالاعتقاد بأنه غير مناسب لفصل الشتاء.

وتابعت: «امزجي اللونين الكحلي والأسود في ملابسك، لا تترددي في الجمع بين اللونين الذهبي والفضي في إكسسواراتك».

وأردفت: «امزجي اللون الأحمر مع الزهري من أجل إطلالة أنيقة، لا تخافي من دمج لونين قويين معاً كالأصفر والأخضر، ألوان الباستيل ليست للربيع فقط، ارتديها في كل المواسم».

واختتمت: «ادمجي اللونين البني والأسود معا، فارتداء بنطال ومعطف أسود وحذاء برقبة عالية بني اللون سوف يجعلكِ تبدين في قمة الأناقة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل