الأشعة تحسم مدة غياب مدافع الإسماعيلي

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يجري أحمد كاستيلو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، أشعة خلال الساعات المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الإتحاد السكندري.

وتعرض كاستيلو، لاصابة قوية خلال مباراة الاتحاد السكندري بعد اصطدامه بمحمود رزق مدافع الفريق السكندري.

وكان الإسماعيلي تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما امس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

ومنح إيهاب جلال، المدير الفني للاسماعيلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، على أن يعود بعدها الفريق لإستئناف تدريباته بشكل طبيعي، وذلك في ظل فترة التوقف المقبلة.