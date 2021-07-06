قطر تعلن عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام

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أعلنت دولة قطر عن تقديم مساعدات غذائية للجيش اللبناني لمدة سنة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بأن الوزير محمد بن عبدالرحمان آل ثاني أكد أن الدوحة ستقوم بدعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام.

وأكد الوزير القطري دعم بلاده للبنان وشعبه الشقيق وجيشه، مشيدا بدور الجيش اللبناني خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت.

وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعوة دولة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.