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العثور على جثة طفل محروق وعارٍ في مدافن قنا

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العثور على جثة طفل محروق وعارٍ في مدافن قنا العثور على جثة طفل محروق وعارٍ في مدافن قنا

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عثر الأهالي والأجهزة الأمنية الثلاثاء، على جثة طفل مجهول الهوية بها حروق في الوجه، وعاريًا من ملابسه، داخل مدافن منطفة المعنا، ببندر قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية بها شبهة جنائية، داخل مدافن المعنا ببندر قنا.

صورة أرشيفية

وتبين بعد الفحص أن الجثة لطفل 13 عامًا، مجهول الهوية عاريًا وبها حروق في الوجه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، فيما تكثف وحدة مباحث قسم قنا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على هوية الطفل، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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