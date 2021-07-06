"زواج" توافق على ميزانية عام 2020م والموازنة التقديرية لعام 2021

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خلال اجتماع جمعيتها العمومية الـ 15 في جدة

عقدت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العمومية في جلسته العادية الخامس عشر، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنس زرعة وحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد الزهراني، ومندوب مكتب المراجع القانوني أحمد طاهر؛‏ وذلك بهدف إقرار ميزانية عام 2020م والموازنة التقديرية لعام 2021 م.

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من الدكتور أنس زرعة عبر فيها عن سعادته باللقاء، ورحب بالأعضاء، ونوه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الجمعية والقطاع غير الربحي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتحقيق رسالته في استقرار الأسرة وسعادة المجتمع.

تلا ذلك كلمة العضو المؤسس الشيخ فريح بن علي العقلاء، حث فيها أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة الدعم والمشاركة في برامج الجمعية وأنشطتها، وتقديم الأفكار والمقترحات للمساهمة في تحقيق إستراتيجية الجمعية الجديدة 2021-2025 م المواكبة لرؤية المملكة 2030 م.

وبعد استعراض المراقب القانوني لتقرير ميزانية 2020م، أدار المشرف المالي المهندس سعد الزهراني التصويت لميزانية 2020م والموازنة التقديرية لعام 2021، وتم التصويت عليهما وإقرارهما.

‏واختتم الاجتماع بعرض المدير التنفيذي زياد فلمبان، لتقرير برامج وأنشطة عام 2020م والمنجزات المجتمعية التي حققتها الجمعية في العام الماضي.

يشار بأن "جمعية زواج" وضعت لنفسها رؤية أن تكون نموذجا متميزا في تيسير الزواج وبناء ثقافة الزواج السعيد، وحددت رسالتها في تعزيز قيمة الزواج وتيسيره والإسهام في بناء أسرة مستقرة عبر حلول مبتكرة ومنظومة عمل احترافية.