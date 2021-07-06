أمريكا: قرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم «خطوة مؤسفة إلى الوراء»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء قرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة بأنه «خطوة مؤسفة إلى الوراء»، مشددة في الوقت نفسه على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام الجانبين لاستئناف التزامهما باتفاق 2015 النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة للصحفيين «من المقلق أن تختار إيران تكثيف عدم التزامها (بالاتفاق النووي)، خاصة بإجرائها تجارب ذات قيمة بالنسبة لأبحاث الأسلحة النووية. إنها خطوة مؤسفة أخرى للوراء من جانب إيران، لا سيما وأنها تأتي في وقت نظهر فيه نية واستعدادا صادقين للعودة إلى (الاتفاق)».