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من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل

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من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل
في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

من بوابة كولومبيا..

يلتقي الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.

ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.

ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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