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قرار عاجل من سلطنة عُمان بشأن دخول القادمين من

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قرار عاجل من سلطنة عُمان بشأن دخول القادمين من مصر قرار عاجل من سلطنة عُمان بشأن دخول القادمين من

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أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا»، الثلاثاء، رفع من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي سلطنة عمان.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، أنه يضاف إلى قائمة الحظر القادمون من كل من سنغافورة، إندونيسيا، العراق، إيران، تونس، ليبيا، الأرجنتين، كولومبيا، وبروناي دار السلام، والقادمون من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة، لطلب الدخول إلى السلطنة، اعتبارًا من 9 يوليو وحتى إشعار آخر.

المصرى اليوم

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