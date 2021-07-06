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شاهد.. عودة الزي المكتبي لمنسوبي "الحرس" في احتفال "القيادة والأركان"

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تم تداول صور الزي الفاخر المتناسق في المناسبة وأضفت رونقًا وجمالية للحفل

شاهد.. عودة الزي المكتبي لمنسوبي

كان من اللافت إلى الأنظار في حفل كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني مساء أمس، والذي حظي برعاية الوزير الأمير عبدالله بن بندر، ظهور الضباط بالبدلة المكتبية.

وهذا النوع من الِبدَل تُرتدى في الاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية، وهي عبارة عن جاكيت أسود وكرفتة سوداء وأنواط وقبّعة.

وتم تداول صور الزي المكتبي الفاخر المتناسق في مناسبة تخريج الدفعة الثانية، وأضفت رونقًا وجمالية للحفل.

شاهد.. عودة الزي المكتبي لمنسوبي

شاهد.. عودة الزي المكتبي لمنسوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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