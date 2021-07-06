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«محلية النواب»: البرلمان يمهل 60 يومًا لقياس الأثر في اشتراطات البناء ()

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«محلية النواب»: البرلمان يمهل الحكومة 60 يومًا لقياس الأثر في اشتراطات البناء (فيديو) «محلية النواب»: البرلمان يمهل 60 يومًا لقياس الأثر في اشتراطات البناء ()

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك جلسات تجرى في البرلمان للوقوف على مدى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وتبين خلالها وجود مشكلات في 2.8 مليون طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم، وتم فحص 46 ألف طلب فقط، ما دفع رئيس الوزراء لقبول تصالحات المواطنين باشتراطات معينة.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على صدى البلد، أنه ما زال هناك مشكلات تقنية في فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء قرارًا بقبول طلبات التصالح بشكل جماعي، مضيفًا أن هذا القرار بحاجة إلى أسس تنظيمية يعمل من خلالها.

وتابع: «التنمية المحلية طلبت تعديلا تشريعيا على قانون التصالح في مخالفات البناء بسسب المعوقات التي تواجه القانون»، مشيرا إلى أن القانون في الأصل يعتبر استثناء، وحينما جاء وقت تطبيقه ظهرت العديد من العيوب والمشكلات، وأجرى مجلس النواب جلسات لبحث ما يعيق القانون والوصل إلى حل جذري له.

واستطرد أن جادة في تنفيذ مشروعات القوانين ولا مشكلة لديها في تعديلها حال وجود معوقات، مشيرًا إلى أن لجان قبول طلبات التصالح ما زالت تعمل، لكن ببطء.

وأضاف أن جلسات قياس الأثر التشريعي نجحت في تخفيض المخالفات، موضحا أن البرلمان سيمهل الحكومة فرصة 60 يوما لقياس الأثر في اشتراطات البناء.

المصرى اليوم

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