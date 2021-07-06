خبيرة تغذية: التخسيس الجمالي يعني خفض الوزن بصورة آمنة وصحية وبلا رجعة

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قال الدكتور وليد عبدالفتاح، أخصائي التغذية العلاجية، مدير مراكز الوليد لتنسيق القوام والعلاج الطبيعي، إن التخسيس الجمالي يعني خفض الوزن بصورة آمنة وصحية وبلا رجعة، أي بدون ظهور ترهلات أو سترتش مارك أو أي مضاعفات.

وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الانطباع الأول لمريض السمنة عن المكان الذي يتلقى فيه العلاج أمر مهم للغاية، لأن الانطباع الأول يجب أن يزيد الراحة من الناحية النفسية، وبالتالي يشعر المريض بأنه سيحصل على خدمة جيدة وآمنة.

ولفت إلى أن التخسيس الآمن يأتي من خلال وجود طبيب محترف، ولديه أجهزة على أعلى مستوى، مضيفًا أن خفض الوزن الجمالي يؤدي إلى تحسن الشكل، وتحسين الحالة الصحية سواء لمريض الضغط أو السكر.