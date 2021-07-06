أستاذ أمراض قلب: جلطات المخ هي ثاني أكبر سبب للوفاة في العالم

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قال الدكتور عمرو جاد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بطب القصر العيني، إن عقار ابيكساتراك يفيد جزءا كبيرا من المرضى، خاصة أن العقار قد يستخدم للوقاية من حدوث جلطات، سواء في الأوعية أو الشرايين، خاصة بعد الكسور أو الجلوس في مستشفى فترة طويلة، أو بسبب بعض الأمراض الوراثية.

ولفت «جاد»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، إلى أن مضاد التجلط يستخدم بكثرة للوقاية من الجلطات، خاصة بعد ظهور كورونا، ويؤخذ حال تشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وإذا كانت حالة المريض مستقرة، فلا يجب أن يحصل على مضاد التجلط.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، إن جلطات المخ هي ثاني أكبر سبب للوفاة في العالم، وتحدث بسبب اختلال ضربات القلب، وهذا الأمر في حاجة لعقارات طويلة المدة، لكي تكون هناك سيولة مدى الحياة، مشيرة إلى أن الأدوية الجديدة لديها فاعلية كبيرة.