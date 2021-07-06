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إصابة سيده سقطت من القطار بكفر الشيخ

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إصابة سيده سقطت من القطار بكفر الشيخ إصابة سيده سقطت من القطار بكفر الشيخ

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استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، بمحافظة كفر الشيخ، سيدة في العقد الثالث من العمر نتيجة سقوطها من قطار كفر الشيخ قلين، أثناء قيامها بمحاولة ركوب القطار.

تلقي اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة قلين، بسقوط سيدة بمحطة قطار نشرت التابعة لدائرة المركز، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

فيما تبين أن المصابة تدعي «ن. ع. ا» 33 عام، مقيمة باحدي القري التابعة لمركز قلين، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، فيما جري عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة لها داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

المصرى اليوم

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