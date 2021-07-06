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قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه تم بدء العمل في إصدار البطاقات التموينية الجديدة طبقا لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه والمعاشات من 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وإضافة الزوجة المحرومة دون قيود أو شروط إلى بطاقة تموين الزوج.

وأكد مدكور، أنه لا توجد إضافة مواليد حاليا على بطاقات التموين، موضحا أن ما يحدث حاليا هو إضافة أفراد من عمر عامين وحتي 80 عام طالما لم يتزوج ومن الفئات الأولي بالرعاية، كاشفاً أنه سيتم إصدار بطاقات تموينية لمن ليس له مرتب أو معاش.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن باب تقديم التظلمات مازال مفتوحا ولكن من خلال مكاتب التموين والمراكز المطورة وليس عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

ذكر أن عدد البطاقات التموينية يبلغ 22 مليون بطاقة يستفيد منها 71 مليون مواطن يصرفون خبز مدعم، ومنهم 64 مليون مواطن يصرفون سلع تموينية.

كما يصل الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2022/2021، نحو 87 مليار جنيه لدعم منظومتي الخبز المدعم والسلع التموينية.