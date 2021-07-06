وزارة التعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية رسميا بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية علامة المقرر انطلاقها السبت 10 يوليو الجارى، على أن يتم التنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والتنسيق مع مديرى الأمن للتأكيد على توافر الحراسة اللازمة لكل لجنة، مع ضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين إلى مديرية التربية والتعليم، لإخطارهم بما تم في الاجتماع الذي عقد من خلال اجتماع الفيديو كونفرانس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وشدّدت الوزارة على الانتهاء من فرش اللجان يوم الخميس 7 يوليو الجارى، مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، وضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، كما يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى فقط دون أي إضافات أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة بالكتاب،مع التأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفة بالمبيت داخل مقر اللجنة حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمنى المعد.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التأكيد على الطلاب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع واخطارهم بأنه في حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب في المادة«عدم اجتياز» وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر اثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، وعلى الملاحظين التأكيد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة بالققلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات علما بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقا لاستكمال الامتحان.

وتابعت الوزارة أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت سليمة وفق التعليمات وفى حالة حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك على أن يتم ذلك خلال فترة الامتحان الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر يفيد بالتخلص من الورقة التالفة، مع عدم توادد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلى وتوزيع الأعمال على جميع العاملين باللجنة على أن يكون ذلك تحت مسئولية رئيس اللجنة، مع التنبيه على العاملين باللجنة بضرورة التواجد من الساعة الثامنة لضمان اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية.

وشددت الوزارة على تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الاداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب واولياء الامور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، مع تكليف اقدم الاعضاء بالأشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم، وتواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعـد الطلاب أثناء وبعـد إتمام إجـراءات التعقيم.

وشددت الوزارة على استخدام العصا الالكترونية ويتم طبقا للاتي ؛اثناء دخول الطلاب، وداخـل لـجـان السير الفرعية من الساعة ٩.٢٠ وحتى الساعة١٠ قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات ۲ـ بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

- ضرورة تكليف أخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هـو التابلت المسـلـم لـه مـن الـوزارة (داخل المنظومة وغير مهكر وفي حاله اكتشاف أي جهـاز خـارج المنظومـة يـتـم سـحية قبـل بـدء الامتحـان واذا بـدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين).

- لا يحق للفئات التي لم تتسلم التابلت- المنازل، الباقي للإعادة. الدخول إلى مقر اللجنة بأي اجهزة تابلت،. في حالة ثبوت حالات غش يتم رصدها عن طريق غرف العمليات المشكلة وثبوت عـدم قيام الملاحظين والمراقيين ورئيس اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات التأمينية للحـد مـن ظـاهـرة الـفـش سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، اما في حالة قيـام الملاحظين والمراقيين ورئيس اللجنة باكتشاف حالـه الغـش وتبـوت ادائـة الطالـب يـتم مكافأتهم.

- يسمح للمحافظ ومدير المديرية فقـط الـدخول لمقر اللجـان لمتابعة أعمال الامتحانات بدون اصدار أي تصريحات إعلامية.

- في حاله وجود عجز بالمنتديين يتم اخطار عضو لجنة الإدارة باللجنة لمخاطبة لجنة الادارة لسد العجز.