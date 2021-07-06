«لمساومته وابتزازه».. 4 متهمين وراء نشر فيديوهات مخلة لـ20 سيدة مع أحد الأشخاص (التفاصيل )

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كشفت التحريات والتحقيقات مفاجات جديدة في واقعة تدوال مقاطع فيديو لسيدات في أوضاع مخلة مع أحد الاشخاص، تبين ان عدد السيدات يتجاوز 20 سيدة، وان المتهم اعتاد تصوير ضحاياه اثناء ممارسته الاعمال المنافية للاداب، انه يقوم باخفاء وجوه بعضهن اثناء العملية الجنسية، وأنه متعدد العلاقات النسائية في محيط سكنه، وأن 4 متهمين استولوا على هذه الفيديوهات وطالبوا مبالغ مالية نظيرا عدم نشر هذه الفيديوهات على التواصل الاجتماعي وفضح امره.

قالت التحريات: إن المتهم بتصوير الفيديوهات رفض طلب المتهمين الـ4، ورفض دفع أي مبالغ مالية لهم، فقاموا بانشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» ونشر هذه المقاطع على الحساب في محاولة للضغط على المتهم والضحايا مقابل الحصول على مكاسب مالية، إلا انه رفض الاستجابة إلى مطالبهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى «تويتر» متضمناً عدة صور لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة صحبة عدد من السيدات «مخفى وجوهن»، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالى بمحل سكنه.

بالفحص تبين تعدد علاقات المتهم الظاهر في الفيديو بالعديد من السيدات وإعتياده على تصوير مقاطع فيديو حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب، وقيام 4 أشخاص بالإستيلاء على تلك الفيديوهات ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ ماليه نظير عدم إفتضاح أمره إلا أنه لم يمتثل لهم، فقاموا في أعقاب ذلك بإنشاء الحساب اونشر بعض من مقاطع الفيديو في محاولة للضغط عليه للإستجابة لمطالبهم، أمكن ضبطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.