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جريمة طالب الشرطة المفصول وعشيقته في الهرم: «قتلا صديقهما وألقيا جثته بالصحراء»

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كشفت التحقيقات في واقعة قتل طالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر على يد طالب مفصول من كلية الشرطة وصديقته، بعد قضاء سهرة حمراء في منطقة الهرم، أن المتهمين بعد ارتكاب الجريمة ألقيا جثة المجني عليه على الطريق الصحراوي في حالة تعفن.

وذكرت التحقيقات أن المتهم «عمر. ع» طالب مفصول من كلية الشرطة بسبب سوء سلوكه، ترك منزل أسرته وتعرف على المتهمة الثانية وتدعي «فاطمة» التي تركت هي أيضا منزل أسرتها، وأقاما معا داخل شقة سكنية في الهرم لتعاطي المخدرات وإقامة سهرات حمراء.

وأضافت التحقيقات أن الطالب المفصول تعرف على المجني عليه ويدعي «سيف» طالب بالفرقة الثانية في كلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر، وفي يوم الحادث دعا المتهم المجني عليه داخل شقته لقضاء سهرة، واتفق المتهم مع صديقته بعد تناول الخمور الانقضاض عليه وقتله بهدف الاستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول ومبلغ 750 جنيه بحوزة المجني عليه، وفي اليوم التالي تم وضع جثة المجني عليه داخل «سجادة» والتخلص منها على الطريق الصحراوي.

طالب كلية الهندسة المجني علهي

كانت شرطة مباحث الجيزة تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب في حالة تعفن على الطريق الصحراوي عند الكيلو 40، في الوقت نفسه تقدمت والدة المجني عليه ببلاغ في قسم الشرطة بتغيب ابنها عن المنزل وبعد فحص تحركات المجني عليه تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب حاجتهما للمال لتناول المواد المخدرة.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وبعد سماع المرافعة النيابة والدفاع قررت المحكمة في جلسة يوم الاثنين حكمها بإعدام المتهمين شنقا.

المصرى اليوم

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