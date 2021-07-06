ملك المغرب يترأس حفل إطلاق توقيع اتفاقيات لتصنيع لقاحات كورونا بالتعاون مع الصين

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ترأس ملك المغرب الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19»ولقاحات أخرى بالمغرب.

ويهدف المشروع إلى إنتاج اللقاح المضاد لكورونا ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، بما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيد القاري والعالمي في مجال صناعة «التعبئة والتغليف».

ويستهدف المشروع إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح، على أن يعبئ المشروع استثمارا إجماليا قدره 500 مليون دولار.

وجاء إطلاق المشروع بالشراكة المتميزة، بين الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس وقطع المغرب شوطا إلى ضمان تدبير فعال واستباقي لأزمة الجائحة وتداعياتها.

وتم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكورونا بين وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، ورئيس مجموعة «سينوفارم»، ليو جينغ تشن، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمغرب وشركة «ريسيفارم»، تم توقيعها من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئيس المجلس الإداري لصندوق محمد السادس للاستثمار محمد بنشعبون، والمدير العام لشركة (ريسيفارم)، مارك فانك، وممثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب،عثمان بن جلون.

كما تم التوقيع بين شركة «سوطيما» المغربية المتخصصة في صناعة الأدوية، وشركة سينوفارم من خلال وزير الصحة والمديرة العامة لـ (سوطيما) لمياء التازي.

وحضر توقيع المذكرات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.