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إبراهيم حسن: رمضان صبحي اختار «المادة».. ومن حقه اللعب في أي نادي

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إبراهيم حسن: رمضان صبحي اختار «المادة».. ومن حقه اللعب في أي نادي إبراهيم حسن: رمضان صبحي اختار «المادة».. ومن حقه اللعب في أي نادي

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أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه كان سيضم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، للنادي المصري البورسعيدي.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية :«كنا سنضم أليو ديانج، للنادي المصري منذ أكثر من عام، وذلك بعدما واجهنا فريقه في بطولة الكونفيدرالية الافريقية، ةحيث أشاد وقتها حسام حسن، بإمكانياته الفنية».

وأضاف :«تحدثنا وقتها مع رئيس نادي دجوليبا المالي، وتواصلنا معه لاتفاق على ضم ديانج، مقابل 45 ألف دولار، ولكن النادي المصري كان يعاني من أزمة مالية في ذلك الوقت وفشلت الصفقة».

وأشار :«رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، هو أفضل لاعب في في الوقت الحالي، ولكن اللاعب عليه ضغوطات كبيرة عقب رحيله عن الأهلي»، مضيفًا :«أنا كنت في موقف رمضان صبحي، وتعاملت بقلبي ولم أختار (المادة)، حيث تركت الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية من أجل العودة للأهلي».

وتسائل إبراهيم حسن:«لماذا عندما يستغنى النادي عن خدمات اللاعب يبقى أمر عادي؟ وعندما يقرر اللاعب الرحيل والإنتقال إلى نادي أخر يبقى (أبولهب)؟، فهو من حقه اختيار النادي الذي يلعب له».

المصرى اليوم

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