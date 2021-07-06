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«صحة أسوان» تكرم المتميزين في قافلة الفحص الطبي الشامل

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«صحة أسوان» تكرم المتميزين في قافلة الفحص الطبي الشامل «صحة أسوان» تكرم المتميزين في قافلة الفحص الطبي الشامل

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شهد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان الفعالية التي نظمتها إدارة الإعلام بمديرية الصحة لتكريم الكوادر المتميزة التي شاركت في اعمال قافلة الفحص الطبي الشامل والتي استمرت لمدة شهر كامل وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتي 30 يونيو الماضي .

و قامت إدارة الإعلام تحت إشراف أحمد عطية مسؤول الاعلام بالمديرية، ومنسق فريق التوعية والإعلام، بمنح شهادات تقدير وتكريم لكلا من «يوسف خيري» منسق التوعية والاعلام، و«ابتسام محمد احمد» منسق التوعية والاعلام بادارة ادفو غرب، وذلك تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة، خلال فترة عمل القافلة .

يذكر أن حملة الفحص الطبي الشامل تحت شعار (أكشف وإطمن)، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، والتي يشرف على تنفيذ فاعلياتها مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور «ايهاب حنفي» وكيل وازرة الصحة بأسوان، وذلك من خلال عيادات متنقلة جابت كافة أنحاء المحافظة طول شهر يونيو من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وقامت من خلال العيادات المتنقلة، بإجراء 10 فحوصات طبية على المواطن وشملت، كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن بالإضافة لذلك تم عقد توعية وتسجيل للمواطنين في المنظومة، فضلًا عن استكمال تسجيل باقي المواطنين، والذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

المصرى اليوم

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