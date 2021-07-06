سرقوا 23 شقة بـ«6 أكتوبر».. اعترافات أكبر تشكيل عصابي في سرقات المنازل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث الجيزة القبض على أكبر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الشقق السكنية بمنطقة 6 أكتوبر باسلوب كسر الباب، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قطاع أمن مباحث 6 أكتوبر تلقي عدة بلاغات الأهالي بتعرض شققهم السكنية للسرقة، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الحوادث وضبط المتهمين، وتمكن من تحديد هوية 3 متهمين بالفحص تبين انهم «مسجلين خطر سرقات» قاموا بتشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب ومتخذين من دائرة قسم ثالث أكتوبرمسرحًا لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا بارتكابهم 23 واقعة سرقة مساكن في منطقة 6 أكتوبر، أرشدواعن أماكن إخفائهم المسروقت،وهي عبارة عن مصوغات ذهبية واجهزة كهربائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.