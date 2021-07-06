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مائدة مستديرة بـ«إعلام القاهرة» لمناقشة ميثاق شرف للإعلام الرقمي

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مائدة مستديرة بـ«إعلام القاهرة» لمناقشة ميثاق شرف للإعلام الرقمي مائدة مستديرة بـ«إعلام القاهرة» لمناقشة ميثاق شرف للإعلام الرقمي

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تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة مائدة مستديرة في اطار فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين لكلية الاعلام حول الاعلام الرقمي والاعلام التقليدي..نحو ميثاق شرف للاعلام الرقمي وذلك ١١ يوليو المقبل.

يقام المؤتمر تحت رعاية د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والرعاية الاعلامية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وترأس المؤتمر د.هويدا مصطفي عميدة الكلية، فيما تدير المائدة د ليلي عبدالمجيد ويشارك فيها نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية واساتذة الاعلام.

وتناقش المائدة التي تقام بقاعة المؤتمرات بالكلية اضافة للمشاركة اونلاين عبر زووم عدد من المحاور هي:الممارسات الاخلاقية للاعلام الرقمي، الضوابط المهنية للاعلام الرقمي، حرية الرأي والتعبير في الاعلام الرقمي.

وتطرح المائدة للمناقشة والتطوير مبادرة تتمثل في مسودة مشروع لميثاق شرف مهني للاعلام الرقمي ككود مهني واخلاقي بهدف طرح الرؤي التي تجعل هذا الظشروع صالحا للتطبيق العملي في مختلف الصحف والمواقع الالكترونية.

المصرى اليوم

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