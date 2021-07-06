روميو وجوليت يظهران في مئوية مسرح سيد درويش

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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الليلة الثانية من احتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمئوية مسرح سيد درويش والتي انطلقت امس الاحد 4 يوليو وتستمر حتي الخميس 8 يوليو الجاري .

بدات الامسية بفاصل تضمن مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات العالمية تألق خلالها نجوم فرقة اوبرا القاهرة ومديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية ايمان مصطفي بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة باشراف ارمينيا كامل وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر وخرجت في صورة مبهرة لتتاكد ريادة مصر الثقافية والفنية وقدرة الفنانين المصريين علي اداء جميع قوالب واشكال الفنون العالمية المتنوعة بصورة احترافية ، وبرع نجوم فرقة اوبرا القاهرة في اداء اريات من الاوبرات الكلاسيكية حيث قدم الثنائي داليا فاروق وتامر توفيق اغنية من شبح الاوبرا لأندرو لويد ويبر وغنت ليلي ابراهيم ترنيمة حب لمارجريت مونيه والثنائي عزت غانم وسلمي الجبالي , قدما عالم جديد لأن مينكن , رجاء الدين أحمد ادى أغنية غرناطة لأوجستين لارا , جولي فيظي تغنت ب من الافضل أن تكون الليلة لهنري مانسيني والتمع الثنائي إيمان مصطفي وعمرو مدحت في أغنية معك سأرحل لساتوري وعماد عادل في يازهرة الجبل لورد جرز ، أمينه خيرت في أغنية الملهي لجون كاندرا ، وقدم الثنائي جاكلين رفيق والهامي أمين أري النور , كما تغنت مني رفله ب وكان من الممكن ان ارقص طول الليل ، وغني برهان الدين فاروق ( نجوم ) لكلود ميشيل شونبرج واختتم الفاصل الاول برائعة ادوارد دي كابوا ياشمس .

وتضمن الجزء الثاني من الحفل مختارات من اشهر الباليهات العالمية منها بحيرة البجع ، رميو وجوليت وكسارة البندق حيث ظهر عارضو الباليه في حاله من التناغم والتوافق الذهني والحركي وتالق الصوليسات في الادوار الرئيسية وهم فالتينا دورا سين واسلام الدسوقي ومريم كارا بتيان وممدوح حسن وذلك وسط تفاعل الجمهور الذي اشاد بالمستوي الفني الراق لفرق دار الاوبرا المصرية وثراء وتنوع برنامج الاحتفالات بالمئوية الذي اجتمع فيها الغناء الشرقي مع فنون الاوبرا العالمية لتتوهج سماء عروس المتوسط بابداعات فنية وثقافية راقيه تظل في ذاكرة التاريخ .

وكانت موسيقي الحجرة قد استقبلت الجمهور في ساحه المسرح الخارجية أمام تمثال سيد درويش الذي ازيح الستار عنه ليلة افتتاح الاحتفالات تخليدا للموسيقار العظيم وانتقل الجمهور إلي قاعة المسرح ليرفع الستار ويكشف عن شاشة ضخمة عرض عليها الفيلم الوثائقي ( مسرح سيد درويش 100 عام من الابداع ) والذي انتجته دار الاوبرا خصيصا إحتفاءا بهذه المناسبة وعلي أجنابها وضعت شاشات صغيرة حملت شعار الاحتفالات بمئوية المسرح .