الثنائي النوبي ناصر ومنصور: «كل عصر يُشبه أغانيه والبقاء للأصلح»

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أكد الثنائى النوبى ناصر ومنصور، ابنا قرية المضيق النوبية، أن التوأمة فى الشكل والإحساس ساعدتهما كثيرًا فى الغناء وميزتهما عن غيرهما المجال الفنى، مضيفا فى حوارهما لـ «المصرى اليوم»، أن كل عصر يُشبه أغانيه. وأوضحا أن الفنان الكبير محمد منير هو أيقونة للنوبيين وأنه يتسم بالتواضع رغم نجوميته وأنهما استفادا منه فى تجربة العمل معه فى عدد من الأغنيات، لافتين إلى أن الدراما ظلمت النوبيين من خلال حصرهم فى شخصيات بعينها، وأن الإعلام لم يُسلط الضوء على المطربين النوبيين وأن هذا سبب عدم انتشار الأغنية النوبية ومطربيها بشكل كبير، بينما أبرزوا أن من أعلام الفن النوبى بحر أبوجريشة، حسين بشير، على كوبان، وغيرهم كثيرون.

الثنائى النوبى ناصر ومنصور

■ كيف كانت البداية الفنية لناصر ومنصور؟

- البداية جاءت منذ الصغر، من خلال المشاركة فى حصص الموسيقى فى المدرسة سواء فى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، وتطورت لأعياد الميلاد، والغناء لكبار المطربين آنذاك، إلى أن قمنا بالغناء فى فرح أحد أقربائنا، وكانت هذه البداية الحقيقية ليعرفنا الجميع، بل ويبدون إعجابهم ومطالبتنا بالاستمرار ودعمنا فى الحفلات.

■ لمن كنتم تستمعون من المطربين فى مرحلة الطفولة؟

- كنا دائمًا ما نستمع ونُردد أغنيات عبدالحليم حافظ، وكذلك محمد منير، سواء فى المدرسة أو البيت، حتى تكونت شخصيتنا من خلال أدائهم وأصواتنا بكل المدخلات والموسيقى التى تربينا عليها، واجتمعنا على حُب الغناء، وقمنا بتشجيع بعضنا البعض للوقوف والغناء أمام الجمهور وقتها.

■ هل ساعدت التوأمة والتطابق فى الشكل فى الشهرة؟

- ساعدتنا كثيرًا فى عدة أشياء أولها الإحساس، حيث إننا نفكر فى نفس الشىء والكوبليه الذى يجب أن يُقال ونردده بنفس الأداء دون علم أحدنا لنية الآخر فى ذلك، فهذه ملكة من عند الله أعطاها لنا، وكذلك ساهمت فى الانتشار الفنى بشكل كبير وميزتنا عن غيرنا على الساحة الفنية.

■ ماذا عن ذكريات أول أغنية بدأتما الغناء بها؟

الثنائى النوبى ناصر ومنصور خلال تسجيل إحدى الأغنيات مع الفنان محمد منير

- عدد من الأغنيات بدأنا بها والتى كنا نرددها، وكانت للفنان محمد منير «حتى حتى» باللغة النوبية، و«الكون كله بيدور»، فكانت هذه هى البداية فى أول مرحلة لنا فى حفلات أعياد الميلاد، والمدرسة.

■ ومتى بدأتما الانضمام للفرق النوبية؟

- بعد ظهورنا على الساحة الغنائية فى الحفلات الخاصة والعائلية، وتفاعل الكثيرون معنا، بدأت الفرق النوبية تعرض علينا العمل معها والانضمام لها، وكانت البداية مع فرقة شمس حسين، وتلاها فرقة «على كوبان»، وهى من أشهر الفرق النوبية، ولها انتشار كبير فى الخارج، لتبدأ مرحلة جديدة وانطلاقة حقيقية.

■ كيف كانت؟

- بدأ الانتشار والانطلاقة الحقيقية عام 86 والتى بدأت مع فترة ظهور سوق الكاسيت، أو الشرائط آنذاك والتى تعُرف حاليًا بالألبومات، وكانت فترة رواجنا الحقيقى وظهرت من خلال أغنية «يا وردة يا فلة»، ونعتبرها وش السعد علينا والانطلاقة الحقيقية، وهى من كلمات الشاعر الكبير عبدالعزيز زين العابدين، وكانت بمثابة بطاقة التعارف بيننا وبين الجمهور، سواء النوبى أو غيره، وتلاها عدة ألبومات أخرى وهى «شفناكى»، «ويلى ويلى»، «أكيد»، ففى هذه الفترة قمنا بطرح 5 ألبومات حتى حدث تغيير جذرى فى الوسط الغنائى، والتى انتهى فيها عصر الكاسيت، لتبدأ مرحلة الإنترنت والسوشيال ميديا.

■ كيف وضعتم لأنفسكم قواعد لتميزكم فى الساحة الغنائية؟

الثنائى النوبى ناصر ومنصور مع الفنانين أحمد منيب وعلى كوبان

- من البداية قررنا الغناء كمطرب واحد رغم أننا ثنائى، فاللايف عندنا مثل الألبوم أو المسجل ليس هناك تغيير، وكنا نختار الأغانى التى بها مزيج بين النوبى والشرقى، وهذا ساعدنا على اكتساب قطاع كبير من الجمهور غير النوبى أيضًا والذين أصبحوا يعرفون أغانينا ويرددونها، وكذلك الألحان فلدينا ملحنون عظام أفادونا كثيرًا لنكون مميزين عن غيرنا فيما نقدمه.

■ ماذا عن نقطة التحول والغناء بالكف العربى؟

- عدما اختلف الأمر بالنسبة للحالة الغنائية وانتهى زمن الفرق الموسيقية والكاسيت، كان يجب علينا التطوير بما يتماشى مع العصر الحديث، فقمنا بتقديم الأغانى على طريقة «الكف العربى»، وهو نوع مختلف من الموسيقى مزيج من آلة الطنبور والكف وإدخاله إلى آلة الأورج ليخرج بشكل غنائى جميل ويتفاعل معه الجمهور فى الأفراح والحفلات، مما زاد من انتشارنا بشكل أكبر، والكف له أشكال متعددة الألوان، مثل الجعفرى، الحلفاوى، ولكن هذا النوع له جمهور كبير فى حفلاتنا.

■ كيف أصبح المشهد بعد استحواذ آلة الأورج واختفاء الفرق الموسيقية؟

الأفراح النوبية

- طوال السنوات الماضية كان المطربون يعتمدون بشكل كبير على الفرق الموسيقية الكاملة فى الأفراح أو الحفلات، فمثلا كانت الفرق على المسرح تضم آلات مختلفة منها، الأورج، ساكسفون، أوكورديون، بونجز، درامز، جيتار، ولكن حاليًا بعد استحواذ الأورج على المشهد اختلفت الحالة الموسيقية فأصبح يقومون ببرمجته بالآلات ليصبح جهازًا واحدًا يتحكم فى كل شىء بالحفلة بأكملها، وبالتالى ساعد هذا على انتهاء الفرق الموسيقية بشكلها المتكامل والتى كانت تخلق حالة تفاعلية كبيرة على المسرح وكأنها مباراة فنية، لذا نرى أننا فقدنا شيئًا كبيرًا باختفاء الفرق، حيث إن تركيب الأصوات لآلة واحدة غير جيد، فأصبحت الوضع الموسيقى يعتمد على لغة الجسد فقط دون السمع.

■ هل ساعدت السوشيال ميديا لتكون منبرًا جديدًا للفنان؟

- بالفعل السوشيال ميديا وعالم الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة ساعدت كثيرًا وساهمت فى الترويج للفنانين، ولكننا للأسف لم تستفد بها كنوبيين بشكل كبير، حيث اعتمدنا على الأفراح والحفلات بشكل مباشر، ولكن فقط حينما تكون لدينا أعمال مُسجلة أو أفراح نقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى فتأتى بالمشاهدات، ولكن نرى أن الانتشار الأكثر بالنسبة لنا كان قديمًا، حيث كان يضم الألبوم الواحد 8 أغنيات، والبوسترات، ونتذكر أننا وقت تواجد سوق وصلنا فى سباق الأغنيات إلى المرتبة الثالثة من ضمن 3 ألبومات كانت هى الأنجح وقتها، وكان أيضًا فى نفس التوقيت يشارك الفنان حميد الشاعرى.

■ كيف ترون المشهد الغنائى فى الوقت الراهن؟

الأفراح النوبية

- نعتقد أنه بالنسبة للحالة الغنائية فى الوقت الراهن وما يُقدم هو خاص بالزمن نفسه ومتوافق معه وحسب المرحلة حتى وإن كانت الأغنية قديمًا تختلف كثيرًا عن الوقت الحالى ولكن لكل زمن آليات تُعبر عنه وتُشبهه، لذا فهنا الأمر يعتمد على أن البقاء للأصلح، وطالما هناك عمل جيد فسيفرض نفسه على الساحة الغنائية، ويصل للجمهور ويستمر، والعكس أن العمل الردىء سيختفى بسرعة ويكون ظاهرة تتلاشى مع الوقت وتُنسى بنفس السرعة.

■ ما هى أكثر الأغنيات التى يطلبها الجمهور دائمًا؟

- دائمًا يطالبنا الجمهور بعدد من الأغنيات والتى يتفاعل معها فى كل حفلة أو فرح، وأكثرها «يا وردة يا فُلة» والتى كانت بدايتنا واشتهرنا بها، وكذلك أغنيات «أسمرانى»، «شفناكى»، «شوفوا شوفوا»، بالإضافة إلى أغانى الكف العربى حاليًا، وكذلك أغنيات «منير» لها نصيب معنا فى معظم حفلاتنا «وسط الدايرة»، و«سيا سيا»، و«الشمندورة»، على المستويين المحلى، وقمنا بتقديمها فى الكويت، وسوريا، قطر، الأردن، وفى كل مرة نجد نفس التفاعل.

■ ما هى أشهر الحفلات التى قدمتموها وكان هناك تفاعل كبير؟

- كانت فى جمعية ماريا بالإسكندرية، وكانت الأكثر انتشارًا فى الثمانينات، وكانت شهيرة فى هذا الوقت، وغنى بها «منير» فى إحدى حفلاته، وكانت لها رواج كبير وينتظرها الجمهور كل عام، فهى تجمع كل الألوان النوبية من الأقسام المختلفة من فاديجى، وكنزى، وعربى، فالكل يجتهد طوال العام حتى يقدم عملًا جيدًا فى هذه الحفلات.

■ كيف أثرت كورونا عليكم.. وهل قمتم بعمل حفلات أون لاين؟

- كورونا حطمت أشياء كثيرة، وأنشطة وحفلات فتأثرنا كثيرًا منها، وتم إلغاء العديد من البروفات والحفلات، ولكن للأسف لم نحظ بتجربة الأغانى اللايف، ولكن كنا نقوم بتسجيل الأغانى وننتظر لموسم الصيف ونبدأ بعرضها على السوشيال ميديا مسجلة.

■ كيف كانت تجربتكم فى العمل مع محمد منير؟

الأفراح النوبية

- الفنان محمد منير يُعتبر الأيقونة للنوبيين ولنا بشكل خاص وذلك منذ بدأنا ترديد أغانيه فى الصغر وحتى وصلنا لمشاركته فى بعض الأعمال الفنية والتسجيل معه فى الاستوديو بعدد من الأغنيات، ونتذكر فى البداية اتصل بنا ليطلبنا لمشاركته فى إحدى الأغنيات وبالفعل لبينا الدعوة وسعدنا كثيرًا، وكان ذلك فى أغنية «نعناع الجنينة»، و«مساكن شعبية» بأغنية «العم الواصى»، وتعاوننا معه كان بعمل فوكال، ليأتى بعد ذلك يطلبنا للاستعانة بنا ككورال على المسرح لأننا سنضيف للأغنية نفس الطعم واللكنة واللون، وكنا نذهب معه إلى الحفلات الصيفية.

■ كيف كان منير فى الكواليس؟

- محمد منير بشكل عام شخص ممتع، سواء فى الحقيقة أو فى العمل بالبروفات، فهو نوبى بسيط يتعامل بدون تعجرف أو تكبر رغم نجوميته، وفى الكواليس تجدنا جميعًا فى جروب عمل واحد وفريق يحترم الجميع ودائمًا ما يردد أن نجاح الجميع من نجاحه «لو المجموعة اللى معايا عملت شغل كويس كلنا هننجح» فكان كل ما يهمه أن الجميع يظهر، وحينما يحدث شىء أثناء الغناء يطالب بالإعادة دون أى إحساس بالتكبر أو التعصب.

■ لماذا ارتبطت الأغنية النوبية بمنير رغم وجود مطربين آخرين؟

- بالطبع هناك مطربون نوبيون كثيرون اشتهروا وعُرفوا بشكل كبير ووصلوا للعالمية، منهم بحر أبوجريشة، حسين بشير، على كوبان، ولكن ما جعل الأغنية النوبية ارتبطت بمنير من حيث الشُهرة هو الإعلام والذى ساعد فى ذلك الانتشار، على عكس المطربين النوبيين الحاليين ورغم أنهم مشهورون بشكل كبير فى الوسط النوبى والعالمى ولكن محليًا لم يساعدهم الإعلام، أو الإعلانات، بينما فى فترة الثمانينيات فترة الكاسيت كان تسليط الضوء عليهم وإبرازهم أكثر.

■ هل عدم وجود إنتاج يساهم فى الانتشار والحفاظ على هذه الثقافة؟

- بالفعل كان هناك أحد المنتجين النوبيين وقدم لنا أعمالًا لفترة ولكنه للأسف ليس لديه الدراية والخبرة الكافية بالإنتاج، فكانت سوق الكاسيت تساعد ولكن لم يكن هناك مختص بالتوزيع فكانت تأتينا الشهرة دون المال، لذا اليوم الترند يأتى بمشاهدات عالية، فإذا كان توافر وقتها كان من الممكن أن يكون هناك تغيير فى شكل الإنتاج، ونتمنى أن يكون هناك منتج سواء نوبى أو غير ذلك أكثر خبرة ليحافظ على هذه الثقافة التى هى جزء أصيل وجميل من الحضارة المصرية.

■ كيف ترون التشابه بين الأغانى النوبية والسودانية؟

- تشابه الأغنيتين النوبية والسودانية بسبب أن السلم الموسيقى لهما واحد واقترابهما من بعضهما، فكل منهما يحب أن يستمع للآخر، والنوبيون يفهمون الأغنية السودانية، لذا تجد أن نسبة 50% من الأغانى فى الأفراح نوبية والنصف الآخر سودانية.

■ كيف ترون تجربة إعادة تقديم الأغانى القديمة؟

- نعتبر أن التجربة فى حد ذاتها سلاح ذو حدين، فإذا المطرب اختار أغنية جيدة وقام بإعادتها بزاوية جديدة خاصة به وصياغة مختلفة وفكر متميز ستنجح ويتقبلها الجمهور، شريطة ألا يتشبه بأداء المطرب الأصلى أو يقوم بتكرارها، وحينما أعاد «منير» هذه التجربة فى عدد من الأغنيات قدمها بشكل مختلف لذا تصبغت بصبغته، فجاءت ردود الفعل قوية ووصلت للجمهور بصوته وإحساسه.

■ كيف ترون أغانى المهرجانات.. وهل لكم تجربة فى غنائها؟

- بالنسبة لأغانى المهرجانات نسمعها، ولكن ليس كلها جيد وبعضها لا نفهمه، ولكن هناك مثلاً الفنان أحمد شيبة، مطرب شعبى، ولكن من طراز جيد، فنان رائع صوت وأداء جميل، ومتمكن من أدواته، ولكن هناك بعض أغانى المهرجانات التى لا نألفها، ولكننا لم نجرب غناء المهرجانات فى الحفلات، لأن جمهور النوبيين لن يستسيغ مثل هذه الأغانى ولم يتقبلها، فلن يجازف مطرب نوبى بتقديم أغانى مهرجانات فى المجتمع النوبى، خاصة أن له طرازًا خاصًا.

■ هل عُرض عليكم تجربة التمثيل؟

- للأسف لم تأت لنا فرصة التمثيل، إلا مرة واحدة لم تكتمل قديمًا من خلال أحد الأشخاص، الذى طلبنا فى عمل مسرحية، كفكرة دخولنا فى بدايتنا كتوأم، وليس لدينا مانع من خوض التجربة فى حد ذاتها، فالتمثيل محطة فنية أخرى تعيش فى الذاكرة وتضيف للفنان ولكن اختيار العمل الجيد هو الأهم.

■ لماذا لا توجد تجارب نوبية فى الدراما؟

- للأسف المجتمع النوبى قدم نفسه قديمًا وظلمته الدراما أيضًا فى إطار عدد من الشخصيات فقط تُمثل النوبيين مثل «البواب، السفرجى، السواق»، وبالطبع نكن كل الاحترام لكل هذه المهن فنحن نقدرها جدًا، لكن ما نقوله إن هناك لدينا فى النوبة نماذج أخرى مشرفة فى كل المجالات وفى أعلى المستويات والمناصب العلمية والثقافية، فلدينا الضابط والمهندس، والدكتور، وفى سياسة واقتصاد وعلوم سياسية، وسفراء، فكل الثقافات موجودة ومؤثرة فلدينا مجتمع نوبى متعلم ومنهم من وصل للعالمية، لذا بعض النوبيين هم من ظلموا أنفسهم فى الظهور فى تلك الأدوار دون غيرها.

■ ما أمنياتكم المقبلة، سواء بالغناء مع أحد أو بشكل عام؟

- الساحة الفنية مليئة بكثير من النجوم الكبار الذين نحلم بالعمل معهم، ولكن ما نتمناه حقيقة ونسعى له هو تقديم «أوبريت» عن النوبة، يجمع الفنانين جميعًا ليغنوا سويًا لتقديم الثقافة النوبية، حتى وإن قدم كل فنان من النوبة كوبليه واحدًا، حتى نترك أثرًا وذكرى جميلة للأجيال الجديدة وتراثًا يُعبر عن هذه الحضارة المصرية المميزة.