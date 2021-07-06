محمود جابر يبرر خسارة منتخب الشباب بكأس العرب

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قال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إنه كان يتمنى تتويج الفراعنة ببطولة كأس العرب للشباب.

وأضاف محمود جابر، في تصريحات تليفزيونية، أن البطولة العربية شهدت مشاركة العديد من المنتخبات القوية وكان يتمنى أن يستعد لها بشكل مميز.

وتابع: «توليت المهمة قبل عدة شهور ولم أدخل في معسكرات سوي مرتين خلال الشهر الماضى فقط».

وأردف: «لاشك أن البطولة ستعود بالنفع على اللاعبين وتكسبهم الكثير من الخبرات، خاصة وأن المنتخبات المشاركة ضمت عددا من العناصر الجيدة».

وتابع: «بالطبع كنت أتمنى التتتويج باللقب، ولكن الهدف الأساسي من المشاركة في البطولة هو تحقيق الانسجام والحصول على مكاسب فنية من الاحتكاكات مع المدارس المختلفة».

وواصل: «المباريات أظهرت بعض السلبيات، وسنعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة، لتلافيها قبل المباريات الرسمية المقبلة».

كما دافع عن أحمد نادر السيد، قائلا :«إنه حارس صاعد، ولديه قدرات جيدة جدا، والجميع أشاد بمستواه في المباريات الأخيرة، وأرفض الهجوم عليه».