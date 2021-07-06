حسام حسن: «صعب أي لاعب يدخل منظومة الأهلي ميتعلمش الفوز بالبطولات»

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أكد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، 17 يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس، في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية :«الأهلي قادر على الفوز بالعاشرة والـ11 والـ12، الأهلي لديه الإمكانيات التي تساعده على تحقيق ذلك، ولديه لاعبين يكتسبون خبرات كبيرة بمجرد دخولهم للنادي، المنظومة نفسها تساعد اللاعب على النجاح».

وأضاف :«النادي الأهلي لا يعترف بلاعب أقل من إمكانيات النادي ويفشل، غير متاح فشل أي لاعب مع الأهلي، صعب أي لاعب يدخل منظومة الأهلي ميتعلمش الفوز بالبطولات».

وأشار :«الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر، حيث فاز بالعديد من البطولات أبرزها دوري أبطال افريقيا والسوبر الإفريقي، موسيماني عمل كل حاجة مع الأهلي، مفيش مدرب هيقدم نجاحات أكثر من ذلك»، مضيفًا :«منظومة الأهلي هي التي ساعدت موسيماني على النجاح».

وأوضح :«محمد مجدي أفشة، فرق كثيرًا مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، فهو من أفضل الصفقات في الأهلي خلال السنوات الأخيرة».