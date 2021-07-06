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قال نصر عزام، محامى الزمالك والمستشار الخاص بالقضايا الدولية للنادى، إن الزمالك تلقى اليوم، حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا، في قضية المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو.

وأضاف نصر عزام، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكم الذي حصل عليه باتشيكو، منذ فترة لم يكن نهائيا، وكان يجوز الطعن عليه من جانب الزمالك.

وأوضح نصر عزام، إن باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط، تُسدد خلال 45 يوما، بدلا من مليون و700 ألف يورو.

وأكد: «قرار الفيفا وفر على الزمالك مايزيد عن مليون ونصف يورو، والزمالك سيتواصل مع باتشيكو ومعاونيه، لتسوية مستحقاتهم المالية».

وتابع: «إجمالي مديونيات الزمالك تصل إلى 17 مليون دولار، ولكننا نجحنا في تخفيض 7 مليون دولار في قضيتين، ليصبح إجمالي المديونيات 10 مليون فقط، وهذا وفر عبئا كبيرا على خزينة الزمالك».